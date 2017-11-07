В Чернигове на должность бессрочно назначили судью, который "разгонял" Евромайдан

Судьей Черниговского окружного административного суда бессрочно назначен судья Александр Заяц, который в ноябре 2013 года принял решение о разгоне местного Евромайдана.

Судья Заяц назначен вместе с другими судьями соответствующим указом резидента Украины Петра Порошенко, который датирован 2 ноября.

В то же время, в декабре 2016 года межфракционное объединение «Депутатский контроль» (с участием депутата из Черниговской области Александра Кодолы), обратилось в Высший совет юстиции с просьбой не назначать одиозного судью Зайца Черниговского окружного административного суда на должность судьи бессрочно. Депутаты указывали в обращении, что судья в 2013 году своим решением запретил проведение мирных акций в Чернигове в центре города. Народные депутаты пришли к выводу, что судья нарушил права человека, закрепленные в национальном и международном законодательстве, в части проведения мирных собраний.

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«Вышеизложенное свидетельствует о наличии обоснованного сомнения относительно соответствия кандидата на должность судьи критериям добропорядочности и профессиональной этики», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2013 года в Чернигове государственные исполнители вместе с представителями коммунальных служб при поддержке милиции снесли палатки евромайдана в сквере им. Попудренко вблизи Красной площади. Решение о запрете мирных собраний тогда одобрил судья Заяц по представлению начальника юридического отдела Черниговского городского совета Павла Вовка.