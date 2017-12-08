В Запорожской области уволили учительницу, которая больная корью ходила на работу

Бывшая учительница учебно-воспитательного комплекса «Интеллект» Кушугума Запорожской области Татьяна Бондаренко, которая первой заболела корью в этом учебном заведении и стала источником заражения около 40 детей, заявляет, что уволилась из учебного заведения под давлением со стороны работников и руководства учреждения, передает радио Свобода. Информация о ее увольнении накануне появилась в пабликах населенного пункта, где произошел инцидент.

Читайте такжеВ Одесской области корью заболели дети из религиозной общины, которая отказались от прививок«Я не сама ушла, это было не мое желание. И мне не страшно об этом говорить из-за того, что если бы люди просто попросили меня написать заявление и никак бы на меня не давили, то я бы никуда не обращалась, просто промолчала. Я могу сказать – это было принудительно. Были сказаны такие слова: если бы, например, заболел мой ребенок, я бы на тебя подала бы в суд, ты была бы в тюрьме, скажи «спасибо» за то, что ты просто ушла отсюда, тебя никто не осудил», – рассказала Татьяна Бондаренко.

Руководство учебного заведения обвинения в давлении на учительницу отвергает, заявляя, что увольнение Татьяны Бондаренко состоялось по соглашению сторон. «Она написала заявление по согласию сторон. Это было и ее также (решение – ред.). Она имела право не писать заявление, остаться работать. Мы ее просили объяснить свои действия, она объяснить не смогла. Силой бы ее никто не просил – просто повысили бы контроль за работой», – рассказала директор учебно-воспитательного комплекса «Интеллект» Татьяна Апостолова.

В учебном заведении вменяют учительнице то,что та ходила на работу больной, а также своевременно не проинформировала свое руководство о болезни, когда ей выставили диагноз «корь».

«Мы узнали о том, что она заболела корью только 9 ноября. Она 7-го числа, когда ей установили диагноз, не сообщила учебное заведение, нас всех, детей, родителей, медработника о том, что официально поставили диагноз «корь». И мы должны были в школе после этой информации проводить мероприятия. Первое, что нужно решить вопрос по детям, она учила. Уже 8-го они были бы дома, и мы бы не имели такой картины. А 10-го заболел первый ребенок, а 13-го – восемь детей уже с этого класса заболели», – говорит директор учебного заведения.

Татьяна Бондаренко заявляет, что на начальных этапах болезни не знала, что это корь. Когда ей диагностировали болезнь, медработники киевской инфекционной больницы, куда она была госпитализирована во время своей поездки в столицу, сообщили о ее болезни запорожским медикам и, соответственно, в школе должны были бы знать о ее диагнозе.

«Симптомы началось с понедельника, и мне оставалась неделя до сессии. Я ходила на работу, у меня была температура. У нас были такие случаи, что люди действительно приходят на работу с простудой. Я даже не могла подозревать, что у меня корь. Люди видели, в каком я состоянии, никто не сказал иди на больничный. Я, конечно, виновата в том, что это не сделала. В пятницу я доработала последний день, потому что с понедельника должна была быть в университете на сессии. У меня на выходные была запланирована поездка в Киев, я ее не стала откладывать. Я поехала в Киев. В поезде меня начало высыпать. На следующий день, когда приехала в Киев, мне ночью стало очень плохо, мне вызывали «скорую помощь» и уже там в инфекционной сообщили, что у меня корь», – говорит учительница.

Радио Свобода обратилась к ОГА относительно комментариев областного профильного департамента. В пресс-службе ОГА сообщили, что официальных жалоб к областному подразделению образования относительно инцидента не поступало и соответственно пока не проводится проверка по факту происшествия.

По состоянию на 4 декабря в Запорожской области было зарегистрировано 153 случая заболевания корью, из них 40 случаев в школе «Интеллект» поселка Кушугум Запорожского района.