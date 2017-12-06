Луценко заявил о завершении расследования большинства дел Майдана

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что расследование большинства уголовных производств о преступлениях против участников акций Евромайдана в 2013-2014 годах завершено.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления с трибуны Верховной Рады.

«Большинство дел Майдана завершено. Те, кто не сбежал, - исполнители - находятся в судебном разбирательстве. Те, кто сбежали, большинство завершено следствие, и мы получаем от судов разрешение на заочное осуждение. Фокус общества надо перенести на судебные заседания. Это не снимает с нас обязанности дальше работать над оставшимися так называемыми делами Майдана и делом Януковича», - сказал Луценко.

Также, по его словам, расследование уголовных производств в Генпрокуратуре в отношении всех высокопоставленных лиц окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича «фактически завершено».