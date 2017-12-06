Украинские музыканты презентовали "Марш новой армии" (видео)

Украинские музыканты презентовали видео на песню "Марш Новой Армии". Его на своей странице в Facebook опубликовал музыкант Олег Скрипка.

"Посвящаем ее героям, которые защищают Родину и уже являются частью нового войска Украины!", - говорится в описании к записи.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Именно в этот день 1991 года был принят Закон "О Вооруженных Силах Украины". А День Вооруженных Сил Украины был учрежден постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.

Обычно праздник отмечается торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, божественной литургией. В армии проходит торжественное собрание, церемония вручения государственных наград и праздничный концерт.