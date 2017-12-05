Житомирские школы продолжают оснащать сверхсовременным оборудованием. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, новейшее лабораторное оборудование для кабинетов физики установили в двух лицеях города за средства образовательной субвенции государственного бюджета. Сегодня его протестировали в Житомирском лицее №25.

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Для этого заведения выбирались на конкурсной основе. Теперь на базе новых кабинетов физики не только будут проводить уроки, но и введут факультативные занятия для тех детей со всего города, которые имеют желание заниматься углубленным изучением этого предмета.

«Благодаря такому лабораторному оборудованию дети могут воспроизводить и моделировать различные физические процессы. Работаем над тем, чтобы такие классы были во всех школах Житомира", - отметил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, который вместе с лицеистами и преподавателями протестировал новое оборудование.

По его словам, в городе вскоре планируют закупить новые лабораторные классы для кабинетов химии и других школьных предметов.