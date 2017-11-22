"Заново учится есть": мать Власовой рассказала о тяжелом состоянии певицы

Украинская певица Евгения Власова, попавшая в реанимацию, из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии, сейчас заново учится есть и уже сама разговаривает. Об этом сообщила мама певицы, передают "Вести".

"На данный момент Женя заново учится есть. Ей нужно завести организм, чтобы она могла нормально питаться. Вторую операцию делал 78-летний академик Петр Дмитриевич Фомин", - рассказала она.

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По ее словам, проблема со здоровьем Евгении возникла из-за операции, сделанной в 2009 году.

"Вся это история произошла из-за того, что после операции восемь лет назад в Феофании у нее внутренние органы приросли к швам. Женя долго лежала, а нужно было двигаться, чтобы этого не случилось. В результате этого произошло осложнение. Сначала несколько больниц отказались брать Евгению. Согласилась только одна. После первой операции пригласили Фомина", - поделилась мама певицы.

Как сообщал УНИАН, победившая рак украинская певица Власова попала в реанимацию.