Cегодня впервые состоится независимое оценивание по английскому языку

Cегодня, 2 июня, в Украине впервые состоится внешнее независимое оценивание по английскому языку.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре независимого оценивания, отметив, что в прошлом году иностранный язык был единственным из общеобразовательных предметов, по которому вузам разрешалось самостоятельно проводить вступительные испытания.

В настоящее время проверить свои знания по английскому выразили желание 64 тыс. 943 человека, или 14% от общего количества участников.

Для участников тестирования подготовлено 4 тыс. 417 аудиторий, которые будут работать в 266 пунктах тестирования. Работать в них будут 11 тыс. 494 подготовленных педагогов, а также общественные наблюдатели и журналисты аккредитованных средств массовой информации.

Больше всего желающих пройти внешнее оценивание по английскому языку оказалось в городе Киеве (10 тыс. 229 лиц) и Днепропетровской области (5 тыс. 474), меньше всего – в Севастополе и Черновицкой области (491 и 550 лиц соответственно).

Во время тестирования, которое как всегда начнется в 11.00 и будет длиться 2 часа, участникам надо будет ответить на 45 заданий, среди которых 32 задания по чтению и 13 заданий по письму.

Как сообщалось, 461 тыс. 981 участника оценивания 2009 года имели возможность избрать от 2 до 5 предметов тестирования. В целом сессия внешнего независимого оценивания в этом году охватывает 8 учебных предметов, началась 6 мая и будет продолжаться до 5 июня.