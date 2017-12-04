Садовый рассказал о допросе в СБУ по делу об обозначении на карте Украины "ЛДНР"
По словам мэра Львова, завтра его коллеги из «Института города» (аналитический центр) должны также идти на допросы.
Следователи Службы безопасности Украины сегодня, 4 декабря, допросили мэра Львова Андрея Садового по делу об обозначении на карте Украины «Д/ЛНР» во время Форума по вопросам безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Как отмечается в сообщении, комментируя допрос в СБУ, Садовый отметил, что по этому поводу также «будут опрашивать других участников форума и спикеров».
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«Меня спрашивали, кто был среди участников форума, рассказал о ряде своих встреч, они это все записали. Открывать уголовные производства по факту размещения статей на европейских сайтах - такого в нашей стране еще не было. Насколько мне известно, завтра мои коллеги из «Института города» (аналитический центр - УНИАН) должны идти на допросы. Наверное, СБУ будет вызывать всех участников, партнеров. Вы себе представляете, участники форума приезжают со всего мира поддержать Украину, а им здесь - уголовное дело. Это шок. Это на самом деле удар и в сторону руководства государства, и в сторону Службы безопасности Украины. Кто это закрутил - мне трудно сказать», - заявил Садовый.
Как сообщал УНИАН, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по факту презентации на Форуме по вопросам безопасности во Львове карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства, так называемых «народных республик Донецкой и Луганской».
Производство открыто по ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
По делу об обозначении на карте Украины «Д/ЛНР» во время Форума про безопасности на допрос в СБУ сегодня, 4 декабря, был вызван мэр Львова Садовый.
Справка УНИАН. Во Львове 30 ноября стартовал Lviv Security Forum, где обсуждались вопросы порядка безопасности в мире: почему существующий не работает и каким будет новый.
Lviv Security Forum проходил с 30 ноября по 1 декабря в Центре митрополита Шептицкого.
Организаторы Форума: «Институт просвещения», Украинский католический университет, Институт города и Львовский городской совет.
Партнеры Форума: Фонд Ганса Зайделя и Черноморский фонд регионального сотрудничества Black Sea Trust Фонда Джермана Маршалла.