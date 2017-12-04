Садовый рассказал о допросе в СБУ по делу об обозначении на карте Украины "ЛДНР"

Следователи Службы безопасности Украины сегодня, 4 декабря, допросили мэра Львова Андрея Садового по делу об обозначении на карте Украины «Д/ЛНР» во время Форума по вопросам безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, комментируя допрос в СБУ, Садовый отметил, что по этому поводу также «будут опрашивать других участников форума и спикеров».

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«Меня спрашивали, кто был среди участников форума, рассказал о ряде своих встреч, они это все записали. Открывать уголовные производства по факту размещения статей на европейских сайтах - такого в нашей стране еще не было. Насколько мне известно, завтра мои коллеги из «Института города» (аналитический центр - УНИАН) должны идти на допросы. Наверное, СБУ будет вызывать всех участников, партнеров. Вы себе представляете, участники форума приезжают со всего мира поддержать Украину, а им здесь - уголовное дело. Это шок. Это на самом деле удар и в сторону руководства государства, и в сторону Службы безопасности Украины. Кто это закрутил - мне трудно сказать», - заявил Садовый.

Как сообщал УНИАН, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по факту презентации на Форуме по вопросам безопасности во Львове карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства, так называемых «народных республик Донецкой и Луганской».

Производство открыто по ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

По делу об обозначении на карте Украины «Д/ЛНР» во время Форума про безопасности на допрос в СБУ сегодня, 4 декабря, был вызван мэр Львова Садовый.

Справка УНИАН. Во Львове 30 ноября стартовал Lviv Security Forum, где обсуждались вопросы порядка безопасности в мире: почему существующий не работает и каким будет новый.

Lviv Security Forum проходил с 30 ноября по 1 декабря в Центре митрополита Шептицкого.

Организаторы Форума: «Институт просвещения», Украинский католический университет, Институт города и Львовский городской совет.

Партнеры Форума: Фонд Ганса Зайделя и Черноморский фонд регионального сотрудничества Black Sea Trust Фонда Джермана Маршалла.