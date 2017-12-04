СБУ вызвала Садового на допрос из-за скандала с обозначением "ЛДНР" на карте Украины

Служба безопасности Украины допросит мэра Львова Андрея Садового по делу об обозначении на карте Украины так называемых «Д/ЛНР» во время Форума по вопросам безопасности во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом сообщил во время встречи с активистами и бойцами АТО, которые сегодня пришли в городской совет требовать его отставки в связи с этим инцидентом, сам мэр Львова Садовый.

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«Я прекрасно понимаю, что анализируют Форум по вопросам безопасности во Львове, будут пробовать его очернить, потому что многим это не нравится. Я сегодня в 15.00 должен идти в СБУ, так как вызывают меня в качестве свидетеля по этому форуму», - заявил Садовый.

Он также подчеркнул, что «СБУ вместо того, чтобы заниматься террористами, будут общаться».

«Хотя я в это время должен быть во «Львовской политехнике», по скольку приезжает руководитель ЮНЕСКО», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по факту презентации на форуме безопасности во Львове карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства так называемых «народных республик Донецкой и Луганской».

Производство открыто по ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Ранее председатель Львовской ОГА Олег Синютка подал заявление в СБУ с требованием расследовать факт случившегося 30 ноября во Львове во время открытия Форума по вопросам безопасности, когда на карте Украины временно оккупированные территории были обозначены, как так называемые «народные республики».

Справка УНИАН. Во Львове 30 ноября стартовал Lviv Security Forum, где обсуждался порядок безопасности: почему существующий не работает и каким будет новый.

Lviv Security Forum проходит с 30 ноября по 1 декабря в Центре митрополита Шептицкого.

Организаторы Форума: «Институт просвещения», Украинский католический университет, Институт города и Львовский городской совет.

Партнеры Форума: Фонд Ганса Зайделя и Черноморский фонд регионального сотрудничества Black Sea Trust Фонда Джермана Маршалла.