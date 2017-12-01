Моется в туалете и ночует на лавке: во Львове экс-госслужащая три месяца живет в торговом центре (видео)

Третий месяц 30-летняя жительница Львова Оксана Вороняк живет в торговом центре – днем отдыхает и развлекается, а после закрытия ночует в месте для курения. За все купленные вещи женщина расплачивается самостоятельно, поэтому выгнать ее не имеют права. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"У каждого свое видение стиля жизни", - объясняет она и советует всем, кто за нее беспокоится, употреблять успокоительные препараты.

Сотрудники супермаркета говорят, что Оксана обычно является первым посетителем, моется в туалете, а однажды ее даже выгоняли, потому что она мыла голову. "Девочка ухоженная, с собой имела сушку, чтоб голову посушить", - признает работник торгового центра Ирина Касьянчук. Оксана не только ходит по магазинам, но и посещает салоны красоты – на днях делала маникюр и заплатила за него около 500 гривень.

Об источнике своих доходов Оксана не рассказывает. Продавцы предполагают, что ей помогает ее мама. Жительница ТРЦ стала известной не только среди персонала, но и среди посетителей. Ее называют "нашей красавицей", а некоторые даже пытались познакомиться и встречаться, но попытки были тщетными.

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Оксане уже предлагали работу в супермаркете, но она отказалась, несмотря на то, что сама безработная – раньше она была госслужащим, но ее уволили. Охрана к женщине претензий не имеет, однако все вокруг беспокоятся, потому что Оксана ночует на улице, а там каждый раз все холоднее погода. "Она на этой лавочке со своими вещами остается на всю ночь, до утра, до открытия торгового центра", - констатирует руководитель охраны Степан Смарж.

Родители пытались забрать дочку домой, дошло даже до драки – Оксана сопротивлялась и убежала, а потом вновь вернулась на привычное место. По мнению папы и мамы, именно увольнение с работы повлияло на эмоциональное состояние их ребенка. Однако силой Оксану они уже не будут забирать, потому что она взрослая.

Психологи предполагают, что поведение Оксаны – это эпатажный протест. "Привлечь внимание к себе или жизненной ситуации, которая оказалась непереносимой, и человек не нашел других средств преодоления. Сделать вызов общественным нормам. Всегда были такие люди – мы знаем про Диогена, который искал человека и жил в бочке", - напоминает Лариса Дидковская.

Ранее сообщалось, что во Львове мужчина на глазах дочери убил собаку, избил жену и бросился на патрульного.