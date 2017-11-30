Под зданием киевской мэрии установили памятник Ждуну (фоторепортаж)
18:41, 30 ноября 2017Общество
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Памятник установили активисты в поддержку общественной инициативы по разработке и принятию механизма своевременного предоставления коммунальных услуг.
Под зданием КГГА появился "Ждун коммунальных услуг" / УНИАН
Под зданием Киевской городской государственной администрации появился памятник Ждуну. Его установили активисты в поддержку общественной инициативы по разработке и принятию механизма своевременного предоставления коммунальных услуг.
Отмечается, что акции под КГГА предшествовал масштабный сбор подписей среди киевлян с требованием создания реального механизма контроля за качеством предоставления услуг ЖКХ.
Как сообщал УНИАН, ранее Ждун появился в Верховной Раде.
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