В Верховную Раду пришел Ждун (фото)

Игрушку в виде известного "мема" принес нардеп Борислав Береза.

Он написал в Facebook, что вместо зарегистрированных 322 парламентариев в зале находится не более 150, а Ждун ожидает посещаемости от народных избранников и их работы.

Читайте такжеВласти Днепра предложили голландской художнице поставить в городе Ждуна

Депутати Почекуна поставили за трибуну pic.twitter.com/L3c2wP65NN — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) February 24, 2017

Как известно, странное создание, напоминающее тюленя и слона одновременно, создала скульптор из Нидерландов по имени Маргрит. На изготовление необычного персонажа ее вдохновило бремя ожидания в очередях. Скульптура получила прозвище Ждун и превратилась в новый мем.