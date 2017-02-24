В Верховную Раду пришел Ждун (фото)

12:37, 24 февраля 2017
Курьёзы
12218

Сегодня, 24 февраля, во время заседания Верховной Рады в сессионном зале появился Ждун.

Новый мем заполонил страницы социальных сетей / УНИАН

Игрушку в виде известного "мема" принес нардеп Борислав Береза.

УНИАН

Он написал в Facebook, что вместо зарегистрированных 322 парламентариев в зале находится не более 150, а Ждун ожидает посещаемости от народных избранников и их работы.

Читайте такжеВласти Днепра предложили голландской художнице поставить в городе Ждуна

Как известно, странное создание, напоминающее тюленя и слона одновременно, создала скульптор из Нидерландов по имени Маргрит. На изготовление необычного персонажа ее вдохновило бремя ожидания в очередях. Скульптура получила прозвище Ждун и превратилась в новый мем. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рада#ждун#игрушка