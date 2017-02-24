В Верховную Раду пришел Ждун (фото)
12:37, 24 февраля 2017Курьёзы
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Сегодня, 24 февраля, во время заседания Верховной Рады в сессионном зале появился Ждун.
Новый "мем" заполонил страницы социальных сетей / УНИАН
Игрушку в виде известного "мема" принес нардеп Борислав Береза.
Нардепы забыли о работе и начали фотографировать Ждуна / УНИАН
Он написал в Facebook, что вместо зарегистрированных 322 парламентариев в зале находится не более 150, а Ждун ожидает посещаемости от народных избранников и их работы.
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Депутати Почекуна поставили за трибуну pic.twitter.com/L3c2wP65NN— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) February 24, 2017
Как известно, странное создание, напоминающее тюленя и слона одновременно, создала скульптор из Нидерландов по имени Маргрит. На изготовление необычного персонажа ее вдохновило бремя ожидания в очередях. Скульптура получила прозвище Ждун и превратилась в новый мем.
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