Во Львове презентовали новый официальный ролик города (видео)

Львов получил новый официальный промо-ролик. Фильм стал результатом работы кинорежиссера Тараса Химича и отдела промоции на основе наработок Хакатону «Бренд Львова».

Основой ролика является общая история, которая содержит в себе 4 сюжетные линии. Каждая из историй плавно переходят друг в друга и объединены единым месседжем «Твой Львов». Две из них о представителях активной части львовян, две о гостях.

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"Четыре разные истории демонстрируют, что для каждого Львов является частичкой их жизни, не оставляет без эмоций и попадает в душу", - говорится в сообщении горсовета.

Ранее сообщалось, что во Львове открыли памятный знак Шухевичу.