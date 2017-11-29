С 4 декабря на Житомирщине будет проходить Всеукраинская неделя права (фото)

С 4 декабря на Житомирщине будет проходить Всеукраинская неделя права. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, заместитель начальника отдела Главного территориального управления юстиции в Житомирской области Елена Шабинская, сегодня в Житомире проинформировала о проведении в декабре 2017 года Всеукраинской недели права.

"С 4 по 10 декабря в области будут проходить мероприятия информационного, образовательного и воспитательного характера, направленные на повышение уровня правовой культуры, распространение знаний о правах и свободах человека, среди которых: пресс-конференция, заседания за круглым столом, Всеукраинский урок «Права человека», проведение учений работников учреждений и организаций, профилактические рейды, встречи с осужденными, и тому подобное",- сказала она.

Кроме этого, начальник Главного территориального управления юстиции в Житомирской области Александр Грабарь ознакомил присутствующих с общенациональным проектом Министерства юстиции «Я имею право!».

«Основная цель этого проекта – просветительская работа, ведь многие украинцы не знают своих прав и не умеют воспользоваться теми возможностями, которые гарантированы законодательством», – отметил Грабарь.

Он уточнил, что этот проект реализуется в сотрудничестве с системой бесплатной правовой помощи и территориальными органами юстиции при поддержке USAID «Новое правосудие» и другими донорами. Он предусматривает обучение конкретных категорий украинцев относительно их прав, которыми они обладают.

В рамках проекта Министерством юстиции определены первые три блока, в которых осуществляется просветительская работа: защита права собственности, урегулирование споров без обращения в суд, образование без коррупции.