Житомирская ОГА привлекает общественность к обсуждению проекта программы экономического и социального развития области на следующий год

Житомирская облгосадминистрация привлекает общественность к обсуждению проекта программы экономического и социального развития области на 2018 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе этой ведомства, соответствующий проект программы уже сформировал Департамент экономического развития, торговли и международного сотрудничества облгосадминистрации.

По словам заместителя директора этого департамента Виктор Градівського, проект программы создан на основе предложений структурных подразделений ОГА, территориальных органов министерств, центральных органов исполнительной власти, областных учреждений и организаций. Программу депутаты рассмотрят на очередной сессии областного совета 21 декабря.

Учитывая это облдержадміністарція пригласила общественность области приобщиться к рассмотрения и обсуждения указанного документа.

"Свои предложения с обоснованием присылайте на электронный адрес programa@ukr.net к 7 декабря", - отмечают в ведомстве. Подробнее об этом можно узнать на сайте Житомирской ОГА.