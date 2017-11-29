В аэропорту Львова задерживаются рейсы
14:23, 29 ноября 2017Общество
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Ночью метеоусловия были сложными, показатели горизонтальной видимости составляли 200 метров, вертикальной – 30 метров.
Во Львове плохая видимость / фото portal.lviv.ua
Во львовском аэропорту улучшилась ситуация с задержкой рейсов, но задержки продолжаются. Об этом сообщает Depo.Львов, со ссылкой пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что ночью метеоусловия были сложными. Показатели горизонтальной видимости составляли 200 метров, вертикальная – 30 метров.
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Ранее стало известно, что 29 ноября в большинстве регионов Украины ожидается туман и гололедица.
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