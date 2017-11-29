В аэропорту Львова задерживаются рейсы

Во львовском аэропорту улучшилась ситуация с задержкой рейсов, но задержки продолжаются. Об этом сообщает Depo.Львов, со ссылкой пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что ночью метеоусловия были сложными. Показатели горизонтальной видимости составляли 200 метров, вертикальная – 30 метров.

Читайте такжеВ Карпатах объявили лавинную опасность

Ранее стало известно, что 29 ноября в большинстве регионов Украины ожидается туман и гололедица.