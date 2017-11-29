Тротуар усыпан цветами: на месте кровавой аварии в Харькове собрались десятки людей (фото)

На сороковой день после страшного ДТП на ул. Сумской в Харькове отслужили панихиду по погибшим.

Прямо на тротуаре, где произошла трагедия, провели молебен, передает местное издание ГородХ.

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Почтить память жертв кровавого ДТП пришли несколько десятков харьковчан – люди несли цветы и зажигали на месте трагедии свечи.

Напомним, вечером 18 октября внедорожник "Лексус", за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

Оба участника аварии – водительница "Лексуса" Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем "Туарега", сейчас находятся в СИЗО.