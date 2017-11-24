Беглый нардеп Онищенко признал, что является отцом ребенка Ризатдиновой
12 ноября экс-чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова стала мамой. Ходили слухи, что отец - беглый народный депутат Александр Онищенко. Но до сегодняшнего дня их никто не подтверждал.
Беглый нардеп Александр Онищенко подтвердил, что именно он является отцом новорожденного сына гимнастки Анны Ризатдиновой. Об этом 48-летний Онищенко рассказал "Страна.ua".
Читайте такжеИспания отказала Украине в экстрадиции беглого нардепа Онищенко
"Я благодарен Ане за сына. Назвали в честь моего отца - Рома. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. А я? Ну а как может чувствовать себя мужчина, который снова стал отцом. Да, в моей жизни тоже бывают прекрасные новости", - заявил Александр Онищенко.
Напомним, что 12 ноября бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, экс-чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова стала мамой. Ходили слухи, что отец - беглый народный депутат Александр Онищенко. Но до сегодняшнего дня их никто не подтверждал.