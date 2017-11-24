Беглый нардеп Онищенко признал, что является отцом ребенка Ризатдиновой

Беглый нардеп Александр Онищенко подтвердил, что именно он является отцом новорожденного сына гимнастки Анны Ризатдиновой. Об этом 48-летний Онищенко рассказал "Страна.ua".

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"Я благодарен Ане за сына. Назвали в честь моего отца - Рома. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. А я? Ну а как может чувствовать себя мужчина, который снова стал отцом. Да, в моей жизни тоже бывают прекрасные новости", - заявил Александр Онищенко.

Напомним, что 12 ноября бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, экс-чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова стала мамой. Ходили слухи, что отец - беглый народный депутат Александр Онищенко. Но до сегодняшнего дня их никто не подтверждал.