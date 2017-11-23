Насиров подтвердил, что борется с онкологией

Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подтвердил, что борется с онкологическим заболеванием. Об этом говорится в сюжете ТСН.

При этом он отказался говорить о каком именно заболевании идет речь. отметим, что ранее в СМИ появлялась информация, что речь идет о щитовидной железе. И что именно из-за этого у Насирова проблемы с давлением.

Из-за болезни Насиров хотел уехать в США для лечения. Однако в НАБУ чиновнику отказали.

"У меня действительно были большие проблемы с давлением. Врачи думали, что это проблемы с сердцем, но оказалось, что это онкология. Я прошел операцию, прошел курс радиоактивной терапии, и надеюсь, что все будет хорошо", - заявил Насиров.

Как сообщал УНИАН, отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия в отношении него Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.