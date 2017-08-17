С Чонгара начали транслировать украинские каналы на оккупированный Крым

С Чонгара началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме. Об этом член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил в Facebook.

По его словам, «на РТС Чонгар (Херсонская область) в тестовом режиме включено цифровое телевидение. На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются UA: КРЫМ (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК».

Костинский со ссылкой на директора компании «Телесети Украины», которая построила Чонгарскую вышку и выступает оператором телекоммуникаций, Петра Семерея, сообщил, что «с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября - с мощностью 1 кВт».

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«Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео», - призвал он.

По словам Костинского, «со своей стороны, готовимся к созданию еще одного мультиплекса, в который войдут еще 5 украинских телеканалов».

Как сообщал УНИАН ранее, в 2018 году Россия планирует построить телебашню неподалеку Джанкоя в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать сигналу украинской башни в Чонгаре Херсонской области. Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в своем Facebook.

"Чонгарская башня создает для россиян проблемы в Северном Крыму. Именно поэтому оккупационная власть планирует в 2018 году за государственный счет строительство собственной башни неподалеку от Джанкоя, для противодействия Чонгару, высотой 151 метр - РТС "Соленое озеро", - отметил Костинский.