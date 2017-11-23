В Чернигове запретили выступления поддерживающих агрессию РФ против Украины артистов

В Чернигове запретили выступать артистам, которые поддерживают агрессию России, оккупацию Автономной Республики Крым и не признают «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями.

Соответствующее распоряжение 21 ноября подписал Черниговский городской голова Владислав Атрошенко, сообщается на сайте Черниговского горсовета.

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«В заведениях, принадлежащих общине города Чернигова, запрещается проведение гастрольных мероприятий, концертов, спектаклей и других культурных мероприятий лицам, которые публично поддерживают агрессию Российской Федерации, оккупацию Автономной Республики Крым и не признают так называемые «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями, и таким образом одобряют действия, направленные на изменение границ территории суверенной Украины, ее государственной границы, с целью уменьшения их идеологического влияния», - говорится в распоряжении.

Отмечается, что под действие этого документа подпадают также лица, которые с начала российской агрессии в Украине проводят концерты и участвуют в других культурных мероприятиях на территории Российской Федерации, оккупированной АР Крым и временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

В частности, мероприятия с участием этих лиц запрещено проводить КП «Городской дворец культуры» городского совета, КП «Центральный парк культуры и отдыха» городского совета, коммунальным заведениям, которые подчинены управлению культуры и туризма городского совета.

«Организаторам гастрольных мероприятий, владельцам стационарных сценических площадок, лицам, использующим стационарные сценические площадки на основании гражданско-правовых договоров, и другим предприятиям, учреждениям и организациям также рекомендовано воздержаться от проведения гастрольных мероприятий, концертов, спектаклей и других культурных мероприятий с участием лиц, определенных в распоряжении», - указано в документе.