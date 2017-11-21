В Житомире пройдет информационно-просветительская ярмарка профессий для молодежи

В Житомире 23 ноября для молодежи проведут информационно-просветительскую ярмарку профессий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, мероприятие состоится в 13:00 часов в помещении Житомирского агротехнического колледжа по улице Покровской, 96.

Читайте такжеВ Житомире на базе института медсестринства открыли медицинский институт

«На ярмарке молодежь сможет узнать, как выбрать и получить профессию, а также проконсультироваться относительно правил внешнего независимого оценивания», - уточнили в горсовете.

Встреча состоится в формате студгородка, где учебные заведения на презентационных площадках будут встречать будущих абитуриентов.

Ранее в Житомире вручили сертификаты выпускникам школы "Путь к будущей профессии".