В Житомире пройдет информационно-просветительская ярмарка профессий для молодежи
Встреча состоится в формате студгородка, где учебные заведения на презентационных площадках будут встречать будущих абитуриентов.
В Житомире 23 ноября для молодежи проведут информационно-просветительскую ярмарку профессий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
Как отмечается в сообщении, мероприятие состоится в 13:00 часов в помещении Житомирского агротехнического колледжа по улице Покровской, 96.
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«На ярмарке молодежь сможет узнать, как выбрать и получить профессию, а также проконсультироваться относительно правил внешнего независимого оценивания», - уточнили в горсовете.
Встреча состоится в формате студгородка, где учебные заведения на презентационных площадках будут встречать будущих абитуриентов.
Ранее в Житомире вручили сертификаты выпускникам школы "Путь к будущей профессии".