В Житомире вручили сертификаты выпускникам школы "Путь к будущей профессии"

Вчера в Житомире вручили сертификаты воспитанникам детских домов семейного типа - выпускникам школы “ Путь к будущей профессии”. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, 15 ноября в Житомире состоялось итоговое занятие второго цикла обучения местной Информационной школы профессиональной ориентации.

Его провели в рамках совместного профориентационного проекта Житомирского городского центра занятости и Житомирского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Проект имеет название «Путь к будущей профессии».

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При этом слушателям школы были вручены соответствующие сертификаты об обучении.

Во время обучения участники проекта - дети из числа воспитанников детских домов семейного типа - узнали о рынке труда, о формуле выбора профессии, прошли тестирование на определение своих склонностей и способностей, которые они смогут использовать для успешной профессиональной карьеры.

Напомним, что этот проект направлен на помощь молодежи в сознательном выборе профессии.

Участие в нем принимают воспитанники детских домов семейного типа и приемные дети, дети из опекунских семей, учащиеся профтехучилищ из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Организатором проекта является Житомирский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.

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