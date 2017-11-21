В Одессе женщина усыновила 11 детей (видео)

В Одессе 35-летняя женщина усыновила одиннадцать детей - пять мальчиков и шесть девочек.

Читайте также8 тысяч украинских детей нашли новые семьи благодаря порталу "Сиротству - нет!"

Почти все дети со сложными диагнозами. От них сначала отказались биологические родители, а на некоторых поставили крест и врачи.

Но теперь они хорошо учатся в школах, занимаются музыкой и рисованием, поют и танцуют.

Как сообщал УНИАН, 24 июня у сотрудницы одесского коммунального предприятия родилось сразу пять малышей — три мальчика и две девочки.