В Киеве сожгли баннер с кумой Путина (фото)

На колоннах входа к стадиону имени Валерия Лобановского в канун годовщины Революции Достоинства решили повесить рекламный баннер с Оксаной Марченко, кумой президента России Владимира Путина.

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Однако он там провисел недолго: активисты сожгли его. "На колоннах стадиона им. Валерия Лобановского. Рядом с местом, где погибли Нигоян и Жизневский. Где были покалечены десятки людей. Это троллинг такой?", – говорится в подписи к фотографии горящего баннера на странице сообщества "Анафема" в Facebook.

Стоит напомнить, что украинская телеведущая Оксана Марченко - супруга лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука. Их дочь - крестница президента России Владимира Путина.