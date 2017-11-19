Жуткое ДТП в Харькове: мать Зайцевой продала квартиру и выплачивает пострадавшим по 50 тысяч (видео)

Мать девушки Елены Зайцевой, которая убила шесть человек и травмировала пятерых в Харькове, выплатит полмиллиона гривень. Женщина это делает тайно и под чужой фамилией. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Сейчас до сих пор остается неизвестным, с какой скоростью двигался автомобиль Зайцевой. Следователи даже от адвокатов скрывают часть материалов дела, говорят пострадавшие семьи. По Харькову ходят слухи, что Зайцева максимального наказания не получит.

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Еще один участник ДТП, который выехал на перекресток и которого позже тоже посадили в СИЗО, Геннадий Дронов на этой неделе заявил, что объявит голодовку, потому что якобы он получит срок едва ли не равный с водителем Lexus. Дронову, как и Зайцевой, грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.

Не на камеру следователь озвучил родителям скорость авто Зайцевой - 103 км/час. Параллельно следователи сейчас приобщают к делу чеки от матери подозреваемой Зайцевой. Деньги женщина перечисляет как Иванова, для всех пострадавших семей. Размер одной компенсации - 50 тысяч гривень.

При этом в загородный дом Зайцевых на тысячу квадратов охранник не пропускает. Местные говорят, что они выкупили здесь бывший пионерский лагерь. Трехкомнатное жилье в Харькове, где прописана подозреваемая, сдается в аренду. Квартира, в которой она жила, на 200 квадратов, занимает чуть ли не половину первого этажа пятиэтажки. Все окна – за крупными решетками. Вход отдельный. В домофон отвечает мать Зайцевой.

Оказывается, это жилье Зайцевым уже не принадлежит. Согласно реестру недвижимости, на второй день после аварии обладателем стал Станислав Тышкевич. Аналогичную фамилию носит бухгалтер на фирме Зайцевых.

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"Это личное дело семьи. Это абсолютно несвязанные вещи. Нет признанного виновника. Несмотря на это, семья Елены решила помочь. Вы в своем уме? Можете умножить и понять, какая это сумма – полмиллиона гривен", - рассказала Юлия Козырь, адвокат Зайцевой.

Счета для перевода компенсаций Зайцевы ищут в интернете, добавляет адвокат. Она жалуется, что первой перевели деньги травмированной беременной Жанны Власенко, но никто не оценил.

"Чеки приобщены к материалам дела, чтобы люди могли воспользоваться деньгами. Власенко говорит, что ей никто копейки не предлагал. Но на счета больницы мы ей первой перечислили. Наверное, больница не сообщила", - добавила Козырь.

Родители погибшего Александра, которые от следователя узнали о переводе 50 тысяч гривень, говорят, что даже не знали, кто такая Иванова. Они до сих пор верили, что им помогают друзья сына. Деньги планировали отдать на лечение травмированной невестки. Проведать Оксану им позволили впервые за месяц. Берченко потеряли в этой аварии младшую дочь Диану, а от старшей - уже месяц как не отходят в реанимации.

"У нее сломан таз, травма черепа и сильно изуродованное лицо. Впереди - пластика, первые шаги и два года в больнице. Оксану ничто больше не пугает. Ради честного расследования гибели ее мужа и сестры, которых у нее забрали, она записала на телефоне первое обращение из реанимации: "Я хочу обратиться к каждому человеку, кто имеет отношение к этому делу. Если вы очевидец - дайте показания в суде. Если следователь, судья, конвоир, прокурор - прошу вас рассмотреть это дело по всей строгости закона. Когда вам будут предлагать деньги не берите их, не становитесь участниками безнаказанных убийств", - говорится в сюжете.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. 20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрении в совершении ДТП объявили Дронову.