Задержанным с 6,5 килограммами взрывчатки мужчинам объявлено подозрение в подготовке теракта

Киевская местная прокуратура №2 объявила подозрение по факту подготовки к совершению террористического акта двум закарпатцам, задержанным с 6,5 кг взрывчатки возле ТЦ «Аркадия» в Дарницком районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, действия закарпатцев квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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Сегодня, 17 ноября, Дарницкий райсуд города Киева удовлетворил ходатайство местной прокуратуры об избрании подозреваемым в рамках этого уголовного производства меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября на парковке ТЦ «Аркадия» возле станции метро «Осокорки» в Киеве сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль Volkswagen, в салоне которого находились двое мужчин. При осмотре полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было 5 брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. Мужчин, находившихся в автомобиле, задержали. Ими оказались уроженцы Закарпатской области 1990 и 1991 года рождения.

Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

14 ноября Дарницкий райсуд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 256 тыс. грн каждому. Прокуратура внесла апелляционную жалобу на это решение суда, в котором просила суд избрать закарпатцам меру пресечения в виде содержания под стражей, увеличив размер залога до 2 млн грн.