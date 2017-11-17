В Гриневич предлагают расширить список специальностей, для которых установлена повышенная стипендия

В Министерстве образования и науки Украины предлагают расширить список специальностей в учебных заведениях, для которых установлена повышенная стипендия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте сказал первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.

"Что мы планируем сделать из следующего бюджетного года: подготовлены проекты постановлений, которые предусматривают расширить список специальностей, по которым будут идти повышенные стипендии. В частности, планируется включить туда химию", - сказал он.

Кроме того, отметил Ковтунец, планируется расширить права высших учебных заведений в назначении стипендий.

"У нас есть небольшие группы, в которых будет до 10 студентов. Это, как правило, магистерские образовательные программы, куда приходят лучшие студенты. И на самом деле, они все заслуживают того, чтобы получать стипендии", - отметил представитель министерства.

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"В целом по состоянию на сегодня охват академическими стипендиями составляет 45% от общей численности студентов, обучающихся за средства государственного бюджета. Это более 310 тыс. студентов, обучающихся по программам младшего специалиста, бакалавра и магистра. Академические повышения в том числе получают более 12%. Это не только отличники, это те, которые по рейтингу успеваемости занимают ведущие позиции. Это значительно больше, чем мы имели отличников в 2016 году", - сказал Ковтунец.

Он отметил, что социальные стипендии получают 49,5 тыс. студентов. На это ежемесячно тратят свыше 60 млн грн.

"Сейчас стипендия детей-сирот составляет более 2 300 грн. Это не единственная выплата для детей-сирот, они еще получают дополнительные средства на покупку учебников. Самая высокая категория – это участники и победители международных предметных олимпиад, которые получают стипендии президента. В этом году призеры, победители международных олимпиад получают стипендию в сумме около 3 000 грн", - добавил представитель профильного министерства.