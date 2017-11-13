Украинские артисты получили музыкальные награды в России, одна певица - из рук пропагандистки Лаврова (фото, видео)

12 ноября в Москве прошла церемония вручения одной из самых главных музыкальных наград в РФ – "Золотой граммофон". Но получали награды не только российские звезды, а и украинские.

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В числе награжденных отечественных артистов - LOBODA, Вера Брежнева, Макс Барских, Ани Лорак, Таисия Повалий и София Ротару. Последней награду вручила "правая рука" Лаврова Мария Захарова.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее был обнародован список украинских исполнителей и групп, которые гастролируют в РФ. В него вошли исполнители Alekseev, Вера Брежнева, Надежда Грановская, Иван Дорн, Елка, Loboda, Ани Лорак, Луна, Макс Барских, Таисия Повалий, Анна Седокова, дуэт "Потап и Настя", группы "ВИА "Гра", "Время и Стекло", "Грибы", Estradarada, "Пятница", SunSay, Quest Pistols.