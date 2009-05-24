На завтра обещают погоду не намного лучше сегодняшней

25 мая на территории Украины по прогнозам синоптиков удержится переменная облачность. В западной половине Украины без существенных осадков. На остальной территории местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в восточной части и в Крыму - с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в восточной части и в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей местами 13-16°; днем 16-21°, на Закарпатье до 25° (в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 8-13°).

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области будет переменная облачность. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 7-12°, днем 16-21°; в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19° тепла.

24 мая температура воды в Черном море 14-18°, в Азовском 18-20°, возле Феодосии 14°, в Днепре возле Киева 16°.