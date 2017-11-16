В Житомире на базе института медсестринства открыли медицинский институт

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, в открытии приняли участие председатель областного совета Владимир Ширма и заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута.

«Сегодня речь не идет исключительно о смене названия учебного заведения, речь идет об изменениях по существу, а именно - расширение спектра специальностей. Приятно, что это учебное заведение подстраивается под требования времени. Сколько бы мы не говорили и не воплощали в жизнь реформы, и, в частности - медицинскую, все базируется на кадрах и людях. Поэтому это заведение правильно подстраивается под требования времени, под требования общества, под требования современной медицины. Надеемся, что Житомирщина в этом направлении также будет лидирующей», – сказал Лагута.

Также Ширма и Лагута осмотрели материально-техническую базу института и наградили лучших работников этого заведения.

Житомирский институт реорганизовали для того, чтобы в перспективе открыть в нем изучение новых специальности: "физическая терапия и ерготерапия”, “ общественное здоровье" и “лабораторная диагностика".

«Это позволит готовить специалистов для нужд отрасли здравоохранения, расширит доступность образования для молодежи области, обеспечит развитие медицинского образования и науки, будет способствовать социально-культурному развитию города и области», - отмечают в облгосадминистрации.

Справка УНИАН. Решением ХІІІ сессии Житомирского областного совета от 2 ноября 2017 года за №824 на базе заведения «Житомирский институт медсестринства» Житомирского областного совета было создано коммунальное высшее учебное заведение нового типа - «Житомирский медицинский институт» Житомирского областного совета.