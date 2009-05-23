Кабмин может освободить от всех проверок, кроме финансовых

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что правительство не планирует вводить мораторий на финансовые проверки сельхозпредприятий и хозяйств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции в субботу.

Комментируя высказанное сегодня намерение правительства ввести мораторий на проведение проверок сельхозпредприятий и хозяйств, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «Речь идет о том, чтобы прекратить проверки, которые происходят – 200 раз пожарные, 200 раз санитары… и все это в один год. Речь идет о том, чтобы прекратить этот поток глупости, но проверки финансовой дисциплины будут всегда».

Как сообщал УНИАН, выступая на совещании при участии сельских и поселковых председателей по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов, премьер-министр сообщила, что, по ее информации, предприятия сельскохозяйственной отрасли подвергаются беспрерывным проверкам всех органов власти, в частности, пожарных, санитарных служб и так далее.

Она подчеркнула, что за период действия моратория, который будет введен возможно на год, будет проведен анализ механизма осуществления проверок, а также размеров и условий взимания штрафных санкций за выявленные нарушения.

«Хочу взять перед вами сейчас обязательство, что такое постановление правительства, как мы приняли для малого и среднего бизнеса, (мы примем – УНИАН) хотя бы на определенное время, чтобы провести инвентаризацию того, за что берут поборы и штрафы, за что привлекают к уголовной ответственности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что, по ее информации, предприятия сельскохозяйственной отрасли подвергаются беспрерывным проверкам всех органов власти, в частности, пожарных, санитарных служб и так далее.

«У меня такое впечатление, что всем этим людям, которые не там ищут коррупцию, просто негде ее искать, потому что наверху все повязано между собой и там найти невозможно. Там, как говорил один классик, все родственники, все сваты, все друзья, все члены одной команды – только вы не члены никакой команды. Иногда складывается такое впечатление, что в каждом амбаре в селе где-то там вы прячете Бен Ладена, которого необходимо найти и показать обществу. Я думаю, что с этим надо заканчивать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.