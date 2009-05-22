Создан Всемирный конгресс крымских татар

Делегаты Всемирного конгресса крымских татар, которые представляют 162 общественных и общественно-политических организаций из 12 стран, сегодня в Симферополе заявили о создании Международной общественной организации "Всемирный конгресс крымских татар".

Как говорится в декларации, текстом которой располагает УНИАН, общественная организация "Всемирный конгресс крымских татар" - это орган, который объединяет и координирует усилие созданных в разных странах общественных организаций крымских татар.

В документе указывается, что местонахождение центральных органов Всемирного конгресса крымских татар - "Крым, Украина".

Делегаты конгресса признали Курултай (национальный съезд) крымско-татарского народа высшим полномочным представительским органом крымских татар для Всемирного конгресса, а также для вошедших в его состав общественных организаций.

Указывается, что Курултай, а также его органы и должностные лица, будут сотрудничать со всеми общественными организациями крымских татар, которые вошли в состав Всемирного конгресса крымских татар на основе равного и почтительного отношения к ним, независимо от их численности, страны и региона деятельности.

Делегаты конгресса заявили, что их действия "на благо крымско-татарского народа будут основываться на принципах ненасилия, справедливости, демократии, сурового соблюдения политических, экономических, культурных, религиозных и других законных прав всех людей, независимо от их этнической принадлежности".

Делегаты всемирного конгресса "поддержали многочисленные инициативы" по выдвижению кандидатуры председателя Меджлиса крымско-татарского народа, народного депутат Украины Мустафы ДЖЕМИЛЕВА лауреатом Нобелевской премии мира, добавила пресс-секретарь Меджлиса Лиля МУСЛИМОВА.

Как сообщал УНИАН, первый Всемирный конгресс крымских татар открылся 19 мая.

Ранее крымско-татарская общественная организация "Милли Фирка" назвала конгресс грандиозной международной аферой. В обращении организации отмечалось, что он созывается лишь для подчинения воле и интересам Меджлиса "всего мирового крымско-татарского сообщества".

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Президентом Международной общественной организации «Всемирный конгресс крымских татар» избран первый заместитель председателя крымскотатарского Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли сегодня в Симферополе делегаты Всемирного конгресса крымских татар – представители общественно-политических организаций из 12 стран.

Кроме того, избран координационный совет, одной из главных задач которого является доработка устава конгресса.

«Пять представителей в координационном совете, включая президента (конгресса), – из Крыма, три – из Турции, два – из Румынии и по одному из всех других (стран), откуда приехали на всемирный конгресс делегаты», – сказал на брифинге Р.ЧУБАРОВ.

Избрание Р.ЧУБАРОВА президентом конгресса не лишает его права баллотироваться на Курултае (национальном съезде) крымских татар на должность председателя Меджлиса.

«На Курултае (в 2007 году) у нас была договоренность, что на следующей сессии Курултая будем переизбирать председателя Меджлиса. Избрание его (ЧУБАРОВА) президентом Всемирного конгресса крымских татар не освобождает его от права баллотироваться на должность председателя Меджлиса», - сказал лидер Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

Р.ЧУБАРОВ добавил, что если делегаты Курултая изберут его новым главой Меджлиса, то он сложит полномочия президента всемирного конгресса.