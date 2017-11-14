Суд отменил оправдательный приговор бывшему поселковому голове Гостомеля, который собирал подчиненных на "Антимайдан"

Суд отменил оправдательный приговор в отношении бывшего Гостомельского поселкового председателя, который незаконно собирал подчиненных на «Антимайдан». Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принято решение о назначении нового рассмотрения в суде первой инстанции. Установлено, что экс-служащий, будучи членом «Партии регионов», действуя умышленно, провел собрание и сообщил подчиненных работников Гостомельского поселкового совета и его исполнительного комитета об обязательном участии в митинге, который проходил с 13 по 15 декабря 2013 года в Мариинском парке в поддержку «Партии регионов», - написала Сарган.

Также она написала, что злоумышленник лично контролировал явку работников на митинг «Антимайдан». Он, достоверно зная, что на рабочем месте отсутствуют работники и желая скрыть факт нарушения их трудовых прав, путем злоупотребления своим служебным положением, собственноручно подписал официальные документы, которые передал работникам бухгалтерии, что якобы все сотрудники работали на местах 13 декабря 2013 года. Таким образом, экс-служащий причинил материальный ущерб местному бюджету.

Читайте такжеСуд продлил арест подозреваемому в похищении и пытках активистов Евромайдана

При процессуальном руководстве прокуратуры злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Бывшему «регионалу» грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.