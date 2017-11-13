"Критикуют из зависти": украинская звезда Евровидения осудила запрет на гастроли в РФ

Украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко, который в амплуа Верки Сердючки покорил музыкальный конкурс "Евровидение" в 2007 году прокомментировал предложение наказывать отечественных звезд за гастроли в России. Об этом пишет "Обозреватель".

"Ну вот скажите мне, зачем это вообще? Других вопросов в стране нет?", - отреагировал певец.

Гастроли и выбор места их проведения артист считает личным делом каждого исполнителя.

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"Есть масса людей, а артисты тоже люди, которые пытаются как-то выживать в нынешних "прекрасных" условиях. Каждый ищет работу. Последний раз, вот когда был в России, проезжал гостиницу - в ней половина наших людей. Из западной Украины работники были и еще кто-то... Так на них тоже это будет распространяться или как?" - поинтересовался Данилко.

Что же касается артистов-активистов, которые критикуют своих коллег за гастроли в России, Данилко уверен, что делают они это из зависти, так как даже в Украине мало кому интересны.

"Да, они вот с такой трагедией рассказывают это все. Да, я понимаю, что это принципиальный и очень тонкий вопрос, но артисты тоже люди. Им нужно кормить коллективы, обеспечивать студии, выход материалов… И если ты здесь не можешь заработать, если нет того количества работы...", - подчеркнул он.

Напомним, в августе Верка Сердючка выступила на вечеринке российского миллионера Вадима Аминова в итальянском Портофино. В числе гостей были Яна Рудковская, а также известные модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана.