В Одесской области корью заболели дети из религиозной общины, которая отказались от прививок

В Одесской области корью заболели 20 детей из религиозной общины, члены которой отказались от прививок. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, в селе Виноградовка Болградского района 20 детей заболели корью из-за отказа от вакцинации.

Читайте такжеВОЗ предупредила об угрозе эпидемии кори в УкраинеНежелание делать прививки детям высказали их родители, обосновав отказ религиозными взглядами. З целью предотвращения распространения вируса среди детей в местной школе продлили каникулы.

Директор Департамента здравоохранения ОГА Вячеслав Полясный сообщил, что качественная и безопасная вакцина имеется в регионе в достаточном количестве.

В настоящее время в Одесской области диагноз «корь» подтвержден у 798 больных, из них 551 - дети. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одессе - 58%. В октябре количество больных выросло в 3,2 раза, по сравнению с сентябрем.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Министерстве здравоохранения проинформировали, что с начала года в Украине корью заболели более 1627 человек, из них большинство - дети.

Больше всего болеют в Ивано-Франковской (747 случаев), Одесской (589 случаев, из них - 2 летальных) и Тернопольской (70 случаев) областях.

Основной причиной вспышек кори в Минздраве назвали низкий уровень охвата вакцинацией.