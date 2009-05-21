Олигарха из Египта приговорили к смертной казни за убийство певицы

Суд Каира приговорил крупного египетского бизнесмена и бывшего депутата от правящей партии Хишама Талаата МУСТАФУ к смертной казни за убийство известной ливанской певицы Сюзан Тамим. Также к высшей мере наказания приговорен и подельник бизнесмена - бывший начальник его службы безопасности Мохсен ас-СУКАРИ, который, по данным следствия, был непосредственным исполнителем преступления, передает РИА Новости.

Согласно египетским законам, приговор будет передан на утверждение верховного муфтия страны Али ГУМАА. Окончательное судебное заседание, но котором должен быть подтвержден приговор, запланировано на 25 июня.

Адвокаты Т.МУСТАФЫ уже заявили, что не согласны с приговором и намерены обжаловать его в апелляционном суде в ближайшее время.

Ливанская певица С.Тамим была найдена убитой в своей квартире в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) 28 июля 2008 года. Артистке были нанесены множественные ножевые ранения.

По данным следствия, исполнителем убийства стал М.ас-СОККАРИ - бывший египетский офицер безопасности, в последнее время работавший в компании Т.МУСТАФЫ. Глава компании поручил ему устранить певицу за 2 миллиона долларов. В качестве доказательств этих обвинений следователи представили запись телефонных переговоров предполагаемых заказчика и исполнителя убийства.

Изначально планировалось, что М.ас-СОККАРИ убьет С.ТАМИМ в Лондоне, где она проживала в последнее время. Убийца собирался сбить ее на автомобиле или сбросить с балкона гостиницы. Однако певица, подозревавшая, что на нее готовилось покушение, постоянно находилась в сопровождении знакомых и охраны, что сорвало планы злоумышленников.

В итоге М.ас-СОККАРИ совершил преступление в Дубае, куда отправился вслед за певицей. Видеокамера наблюдения зафиксировала, как он входил и выходил из подъезда дома жертвы в день убийства.

По данным следствия, мотивом убийства могла стать ревность египетского бизнесмена к ливанской артистке, с которой его одно время связывали близкие отношения.

М.ас-СОККАРИ был арестован египетской полицией в Каире после соответствующего запроса полиции ОАЭ. Вслед за ним полиция задержала и Т.МУСТАФУ, после того как спикер парламента согласился лишить его депутатской неприкосновенности. Оба отрицали свою причастность к убийству.

Хишам Талаат МУСТАФА - один из богатейших людей Египта, возглавлял крупнейшую строительно-инвестиционную компанию. Чтобы избежать ее разорения, совет директоров компании возглавил родной брат бизнесмена.