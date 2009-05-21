Импорт сливочного масла в Украину... вырос в 103 раза

Импорт сливочного масла в Украину в первом квартале текущего года вырос в 103 раза. Об этом сообщается в пресс-релизе Украинской аграрной конфедерации со ссылкой на руководителя проектов УАК Александра ЯРОСЛАВСКОГО.

По данным УАК, в первом квартале 2009 года было импортировано 6,9 тыс. тонн масла и жиров, что больше показателя соответствующего периода в 103 раза. В результате доля импорта в общем объеме предложения сливочного масла на внутреннем рынке увеличилась с 0,5% в 2008 году до 40% в текущем.

«Если такая тенденция будет сохраняться, то Украину закидают импортным маслом, и отечественным производителям, в лучшем случае, останется лишь паковать импортную продукцию», - считает специалист.

По информации УАК, ценовая тенденция на масло выглядит следующим образом: в октябре 2007 года - 3,3 тыс. евро/тонна, в апреле 2008 г. – 2,7 тыс. евро/тонна, в апреле 2009 г. – 2,2 тыс. евро/тонна. Средний уровень цены импортированного в Украину масла и жира в марте 2009 года составлял 2,8 тыс. долл./тонна, что составляет 37% уровня марта 2008 г (7,5 тыс. долл./тонна).

Также А.ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что в Украине, равно как и в Европе, заостряются проблемы ценового характера на молочном рынке, вызванные падением спроса.

Мировые цены на отдельные молочные продукты упали до исторического уровня, и прогнозируется последующее их падение на 10-15%. А.ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что состоялось значительное сокращение объемов поставок молока на перерабатывающие предприятия. Так, за первый квартал 2009 года объемы поставок сырого молока снизились на 21% в соответствии с прошлогодним показателем. В частности, по сельскохозяйственным предприятиям этот показатель увеличился на 9%, а по хозяйствам населения и другим хозяйственным структурам – уменьшился соответственно на 35% и 34%.

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