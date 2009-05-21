Выставка украинских художников-керамистов проходит в Москве

Выставка произведений украинских художников-керамистов “Глиняная сказка” проходит в Культурном центре Украины в Москве.

Как сообщили УНИАН в Культурном центре Украины в Москве, целью организации этой выставки является популяризация старинных национальных традиций гончарства, народной майолики в свете современных тенденций развития этого жанра.

«Своими произведениями художники открыли российскому зрителю удивительный мир утонченных гончарных форм, которые перевоплощаются в сказочных причудливых зверей, сакральные образы птиц и рыб, размещенных на глиняных тарелках с керамикой, переплетаются с бытом, историей и мифологией Украины», - говорится в сообщении центра.

Участниками выставки стали семь молодых украинских художников: Иван БОБКОВ, Анастасия БАЙДА, Ольга ГАВРИЛОВА, Наталия ЗАЙЦЕВА, Анастасия КОСЯЧЕНКО, Максим КУНЕЦ, Василий ПОЛИЩУК.

Выставка будет работать до 15 июня.