Выставка украинских художников-керамистов проходит в Москве
В Культурном центре Украины
Выставка произведений украинских художников-керамистов “Глиняная сказка” проходит в Культурном центре Украины в Москве.
Как сообщили УНИАН в Культурном центре Украины в Москве, целью организации этой выставки является популяризация старинных национальных традиций гончарства, народной майолики в свете современных тенденций развития этого жанра.
«Своими произведениями художники открыли российскому зрителю удивительный мир утонченных гончарных форм, которые перевоплощаются в сказочных причудливых зверей, сакральные образы птиц и рыб, размещенных на глиняных тарелках с керамикой, переплетаются с бытом, историей и мифологией Украины», - говорится в сообщении центра.
Участниками выставки стали семь молодых украинских художников: Иван БОБКОВ, Анастасия БАЙДА, Ольга ГАВРИЛОВА, Наталия ЗАЙЦЕВА, Анастасия КОСЯЧЕНКО, Максим КУНЕЦ, Василий ПОЛИЩУК.
Выставка будет работать до 15 июня.