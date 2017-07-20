Следователи по делу об убийстве Шеремета выполнили свою работу на 95% – советник главы МВД

Сотрудники правоохранительных органов на 95% выполнили свои задачи в части расследования уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в комментарии для Радио Свобода заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Читайте такжеВ Киеве чтят память журналиста Шеремета, которого убили год назад (видео)«Расследование, насколько можно было его провести в течение этого года, практически в деталях было проведено. У нас почти две тысячи опрошенных, 150 терабайт информации, которая проанализирована сейчас, из которой сделаны заключения. И мы понимаем, что есть определенный круг подозреваемых лиц, мы также понимаем, что эти подозреваемые лица могут сейчас скрываться, и, скорее всего, скрываются. Поэтому я понимаю, что правоохранительная система в части следствия на данный момент сделала 95% работы, которую можно было сделать, исходя из тех данных и тех доказательств, которые можно было сейчас собрать», - сказал Варченко.

По словам советника министра внутренних дел, несмотря на запросы общества с требованиями быстро расследовать это преступление, статистика раскрытия заказных убийств в развитых странах не превышает 30% от общего количества.

Варченко также заявил, что среди версий, на которые продолжает указывать следствие по делу Шеремета, остается «русский» след, но окончательных доказательств нет.

«Следствие сейчас четко не указывает, что это Россия. Но оно рассматривает версию о российском следе и желании дестабилизировать ситуацию в Украине», - добавил Варченко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. П. 5 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.