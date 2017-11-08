В Польше разоблачили схему выдачи украинцам фальшивых документов о найме на работу

В течение пяти месяцев этого года двое поляков в Силезском воеводстве зарегистрировали более 500 фальшивых заявлений о намерении поручить выполнение работы украинцам. На основании этих документов граждане Украины смогли приехать в Польшу, передает "Польское радио". За это правонарушение мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте такжеПольша увеличит количество рабочих виз для украинцевПравонарушителей задержали сотрудники Погранслужбы в аэропорту в местности Пыжовице Силезского воеводства. Прокурор предъявил им обвинение в содействии организации незаконного пересечения польской границы другим лицам.

«Во время расследования сотрудники Пограничной службы установили, что задержанные поляки для получения финансовой выгоды в период с января до конца мая 2017 года помогали украинским гражданам незаконно пересекать границу из Украины в Польшу», - сообщила пресс-секретарь Силезского отдела Пограничной службы капитан Катажина Вальчак.

Преступная деятельность заключалась в регистрации в уездных управлениях труда Силезского воеводства фиктивных заявлений о намерении поручить выполнение работы иностранцам. Потом зарегистрированные документы передавали в Украину – на их основании украинцы получали в консульствах визы с правом выполнения труда в Польше и с которыми они пересекали польскую границу.

«Однако после приезда в Польшу они не работали у польских работодателей, указанных в заявлениях. Наличие визы они использовали с другой целью, в частности для выезда в страны Евросоюза», - сообщила Вальчак.