В Житомире к 80-летию областной организации УТОГ провели выставку работ воспитанников реабилитационных центров

19:24, 07 ноября 2017
Общество
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Чиновники поздравили присутствующих с праздником и вручили почетные грамоты тем, кто каждый день работает и помогает людям с нарушениями слуха.

Фото oda.zt.gov.ua

Сегодня в Житомире к 80-летию областной организации Украинского общества глухих провели выставку работ воспитанников областных реабилитационных центров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Житомирская областная организация УТОГ отпраздновала 80 лет со дня основания. Праздничные мероприятия проходили сегодня, 7 ноября, в доме культуры областной организации УТОГ при участии председателя Житомирского областного совета Владимира Ширмы и начальника управления семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Светланы Гресь.

Представители организации подготовили в холле дома культуры для всех гостей выставку работ воспитанников областных реабилитационных центров региона. «Гресь поздравила присутствующих с праздником и вручила почетные грамоты председателя облгосадминистрации Игоря Гундича тем, кто каждый день работает и помогает людям с проблемами слуха – председателю областной организации УТОГ Валерию Демьянчуку, художественному руководителю дома культуры УТОГ Галине Павлюк и организатору культурного досуга Елене Билоцкой», - отмечают в ОГА. Также участники мероприятия посмотрели праздничный концерт.

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Теги: #УТОГ