Горсовет Севастополя категорически против присвоения Бандере звания Героя

Севастопольский городской совет выступает категорически против присвоения проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины и празднования 100-летия со дня его рождения на государственном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление горсовет принял сегодня на сессии в связи с обращением Ивано-Франковского городского совета к Президенту об издании указа о присвоении С.Бандере звания Герой Украины и к Кабинету министров с просьбой о праздновании в 2009 году на государственном уровне 100-летие со дня его рождения.

По словам депутатов Севастопольского горсовета, «некоторые политические силы и их представители предпринимают попытки представить пособников фашистских оккупантов как борцов за независимость Украины. Ярчайшим примером таких попыток служит принятое решение о празднования 100-летия со дня рождения С.Бандеры на всеукраинском уровне».

«Выражая, - как говорится в заявлении, - волю жителей города-героя Севастополя, городской совет заявляет, что он категорически против присвоения Степану Бандере звания Герой Украины».

Депутаты также требуют «от Президента Украины и премьер-министра Украины на высшем государственном уровне пресекать попытки героизации пособников фашистов, таких как Шухевич, Бандера и им подобные».

Беспартийный депутат Севастопольского городского совета Елена ВАСИЛЕНКО в интервью журналистам заявила, что «по обыкновению депутаты Партии регионов и всех экстремистских блоков действуют по заранее заготовленному сценарию. Вместо того, чтобы обсуждать вопрос тарифов, экономическую ситуацию в городе, ставить вопросы, которые касаются каждого жителя нашего города, они занимаются политической демагогией». Более того, как добавила депутат, «смешнее всего, что в антиукраинских проектах решений они (фракции горсовета - УНИАН) теперь соревнуются за избирателя, начинают ссориться».

Как считает Е.ВАСИЛЕНКО, депутаты «специально забалтывают проблемы, чтобы после обеда без телевизионных камер спокойненько провести земельные и коммунальные вопросы. Смысл сессии - решить свои коммерческие задачи».