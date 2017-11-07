"Отдохнул достаточно": Колмогоров хочет вернуться на службу в погранвойска

Освобожденный из-под стражи Сергей Колмогоров заявляет, что обязательно вернется на службу в погранвойска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Колмогоров сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, я уже отдохнул достаточно… На службу обязательно, в любом случае я вернусь. Это даже не обсуждается, другого варианта нет», - заверил он.

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Кроме того, Колмогоров сообщил, что согласно решению Высшего спецсуда его восстановили в воинском звании.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский райсуд Мариуполя. Также Высший спецсуд освободил из-под стражи самого Колмогорова.

Председательствующий по делу судья Станислав Кравченко отметил, что мотивы решения суд не изложил из-за нехватки времени, однако полный текст решения будет оглашен в 9.15 9 ноября.

Старшего солдата Колмогорова обвинили в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников в Мариуполе 9 сентября 2014 года. Тогда пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждали, подавал фарами сигналы в море. Пограничники потребовали от водителя остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь. Водитель не пострадал, женщина погибла. В автомобиле находилась супружеская пара из Мариуполя.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.