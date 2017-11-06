Пограничника Колмогорова освободили из-под стражи и отправили его дело на новое расследование в Мариуполь

Коллегия судей Высшего специального суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты пограничника Сергея Колмогорова и отправила его дело на новое судебное расследование в Приморский районный суд Мариуполя.

Как передает корреспондент УНИАН, также суд освободил из-под стражи самого Колмогорова.

«Коллегия судей постановила: кассационную жалобу защитника удовлетворить. Приговор Приморского районного суда Мариуполя и определение Апелляционного суда Донецкой области в отношении Колмогорова отменить и назначить новое судебное следствие. Колмогорова из-под стражи освободить. Решение обжалованию не подлежит», - говорится в постановлении Высшего спецсуда.

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Кроме того, председательствующий по делу судья Станислав Кравченко, обращаясь к Колмогорову, отметил: «На этом процедура не завершена. В трагедии надо разбираться. Но поскольку кассационная инстанция лишена возможности исследовать доказательства, то их должен исследовать суд первой инстанции повторно. По поводу вашего освобождения. Поскольку отменено судебное решение, на основании которого вас удерживают под стражей, вы сегодня освобождаетесь из-под стражи, и избрание вам новой меры пресечения - это будет компетенция суда первой инстанции».

Также судья добавил, что мотивы сегодняшнего решения суд из-за нехватки времени не изложил, однако полный текст решения будет объявлен в 9.15 в четверг.

Следует отметить, что решение суда пришедшие поддержать Колмогорова люди встретили аплодисментами и радостными возгласами.