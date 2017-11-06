Кличко рассказал о деталях проекта "Врач в вашем доме"

Столичные власти вводят пилотный проект «Врач в Вашем доме», благодаря которому каждый желающий сможет получить консультацию врача, не посещая медучреждение. Об этом заявил во время презентации проекта мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что стартовал проект с Подольского района. Виталий Кличко отметил, что многие киевляне или не имеют возможности, или времени обращаться в учреждения здравоохранения. Поэтому необходимо создать условия для максимального охвата населения качественным медицинским сервисом и возможностью проконсультироваться у врача.

По словам Виталия Кличко, чтобы охватить как можно больше жителей столицы, проект будет реализовываться в несколько способов. Во-первых, это обустройство стационарных пунктов «Врач в Вашем доме» в многолюдных местах. В частности, в торговых центрах, ЦНАП и других. Мэр подчеркнул, что в таком формате к врачам смогут обращаться посетители этих заведений.

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Виталий Кличко убежден, что это даст возможность обеспечить раннее выявление и профилактику заболеваний.

Сейчас определено уже 10 точек в Подольском районе, где будут оборудованы стационарные посты: в ЦНАП Подольского района, в аптеках КП «Фармация», и в нескольких супермаркетах. Виталий Кличко добавил, что здесь будут работать в основном врачи-терапевты, семейные врачи, которые смогут предоставить общую консультацию, а при необходимости - выписать направление к профильному специалисту. Любой желающий сможет в удобном формате прямо во время совершения покупок или возвращаясь с работы проконсультироваться с медиками, пройти элементарные тесты на определение индекса здоровья, экспресс-диагностики для выявления на начальной стадии заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ВИЧ .

Мэр Киева также воспользовался услугами медиков и прошел экспресс-тестирования.

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«Это заняло у меня не более двух минут. И я получил оперативно результат - по содержанию сахара в крови, холестерина, измерил давление. Так же, такой тест сможет пройти любой из посетителей», - отметил Виталий Кличко.

Кроме того, добавил мэр, вторым направлением реализации программы является создание медицинских бригад, которые будут осуществлять домашние визиты. Такие бригады будут состоять из врача, студентов городских медицинских колледжей и социальных работников и работать с социально незащищенными киевлянами: инвалидами, детьми из малообеспеченных, социально неблагополучных семей, лицами, которые не способны к самообслуживанию.

«У нас большое количество людей, которые не могут самостоятельно добраться до больницы. Мы будем выезжать к ним, чтобы предоставить необходимые услуги », - добавил мэр Киева.

Всего планируется укомплектовать 30 таких бригад.

По словам Виталия Кличко, столичная власть избрала именно Подольский район, поскольку здесь уже реализуется проект по предыдущего онлайн-записи на прием к врачу, то есть уже существует определенный учет пациентов. Это даст возможность сформировать список киевлян, которым нужна помощь в первую очередь, в домашних условиях, и которые не могут самостоятельно обратиться к врачу и нуждаются в постоянной посторонней помощи.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что в Подольском районе эксперимент продлится в течение двух месяцев.

«Проект работает сегодня первый день. Но внимание к нему, я уверен, будет значительна. К концу года проект будет работать в Подольском районе. А уже со следующего мы будем реализовывать его и в других районах города», - подчеркнул Николай Поворозник.

Он добавил, что проект «Врач в Вашем доме» также предусматривать своевременное выявление и предупреждение заболеваний на ранней стадии, формировать осознанное и ответственное отношение населения к собственному здоровью.