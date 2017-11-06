На Житомирщине за грантовые средства ОГА проведут телевизионный конкурс-фестиваль

На Житомирщине за грантовые средства от облгосадминистрации пройдет 4-й областной телевизионный конкурс-фестиваль «Звездочко, засветись!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сообщила сегодня председатель благотворительного фонда – организатор фестиваля Надежда Юшкевич.

В пресс-конференции также приняла участие в.а. начальника управления культуры облгосадминистрации Татьяна Парфентиева.

«Благодаря грантовой поддержке главы ОГА Игоря Гундича мы имеем возможность презентовать культурно-образовательный проект «Звездочко, засветись!». Цель нашего фестиваля – найти «полесскую звездочку», зажечь ее, а также наградить за творческую детскую работу. Фестиваль будет проходить в 2 тура, 1 тур - это кастинг, а 2 тур – гала-концерт «Звезда плюс звезда», где детки будут петь со "звездами" ( украинской эстрады - УНИАН) вдвоем», – отметила Юшкевич.

И тур в виде кастинга пройдет зонально в городах области: 10 ноября в Коростене, 14 ноября в Бердичеве, 24 ноября — в Житомире и 28 ноября в — Новограде-Волынском.

II тур как гала-концерт состоится в Житомире 5 декабря этого года.

«Дети Житомирщины имеют возможность состояться в жизни, а это - самый главный результат этого проекта. У детей есть шанс выйти на большую сцену и презентовать себя и свой талант, а также нашу Житомирщину – ценность проекта именно в этом», – отметила Парфентиева.

К участию в конкурсе его организаторы пригласили учащуюся и студенческую молодежь в возрасте от 7 до 17 лет по четырем направлениям: вокал, художественное чтение, игра на инструменте и изобразительное искусство.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Житомирской облгосадминистрации.