Во время рейда в Львове никого принудительно не задерживали, только вручили повестки - представитель ВСУ

Заместитель начальника Управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович заявил, что рейд во Львове по выявлению лиц, уклоняющихся от срочной службы, прошел без принудительных задержаний.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "112 Украина".

По словам Венсковича, полиция проводила свой рейд, а представители военного комиссариата вручили в это время повестки уклонистам.

"Сейчас в Украине проходит очередная призывная кампания. Как стало известно, во Львове представители военного комиссариата вручили повестки тем, кто уклонялся от призыва. Никакого принудительного задержания не было", – сказал Венскович.

Он подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, организация призывной кампании в первую очередь возлагается на местные органы власти.

"Каждый гражданин обязан с началом призывной кампании в 10-дневный срок прибыть в призывной участок для выяснения своих учетных данных. Если он этого не сделал, призывная комиссия принимает решение об оповещении и применении в отношении этого призывника административной или уголовной ответственности", – отметил Венскович.

По его словам, военные не могут задерживать граждан, проверять документы.

"У военных таких полномочий нет, и они этого не делают", – подчеркнул Венскович.

"Как мне известно, во Львове Нацполиция проводила свой рейд по проверке документов в рамках операции "Мигрант", и во время этого рейда сотрудники военного комиссариата вручили повестки гражданам, которые уклонялись от военной службы", – уточнил он.

Вместе с тем Венскович опроверг информацию о нехватке желающих служить в армии.

"На самом деле это не так. У нас много сознательных граждан, которые добровольно приходят в военкоматы. Осенний призыв 2017 года проходит согласно утвержденному плану, показатели выполняются", – подытожил он.

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Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что полиция не устраивает облавы на призывников для их принудительной доставки в военкоматы. По словам Князева, информация об устраиваемых правоохранителями облавах на призывников не соответствует действительности и является провокацией. Он добавил, что правоохранителям "есть чем заняться", а полиция никогда не вмешивается в дела Вооруженных сил.

Как сообщал УНИАН, пользователи Facebook писали, что в ночь на 4 ноября в центре Львова несколько десятков военных вместе с полицейскими заблокировали выходы из переулка Кривая Липа, где находятся популярные среди молодежи развлекательные заведения. По данным пользователей, военные проверяли документы у всех молодых людей призывного возраста.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская в комментарии УНИАН опровергла информацию об участии сотрудников полиции в ночном рейде.

Официальных комментариев от местных властей, силовиков и областного военного комиссара в субботу и сегодня, 5 ноября, УНИАН пока получить не удалось.

В тот же день председатель Львовской ОГА Олег Синютка заявил, что одобрительно относится к проведению рейдов с целью выявления молодых людей, которые уклоняются от призыва.