Погода на завтра: днем будет тепло

Завтра в Украине преимущественно без осадков, днем будет тепло.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 19 мая переменная облачность. Без осадков, только днем в западных областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в северных и восточных областях 5-10°; днем 20-25°, в Закарпатье до 28°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°, в столице ночью 7-9°, днем 21-23°.