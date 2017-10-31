СМИ: дочь экс-регионалки и поборницы "русского мира" Бондаренко вышла замуж в США и строит карьеру певицы (видео)

Дочь известной экс-депутата от Партии Регионов Елены Бондаренко переехала в США и вышла там замуж. Эксклюзивные фотографии со свадьбы были показаны в сюжете программы "Гроші".

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Журналисты узнали, что 18-летняя Полина уже год живет в США и пытается построить музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом «Лина Купер». Девушка пишет песни, играет на гитаре и фортепиано. В августе этого года она оформила отношения с продюсером и композитором Джаредом Далтоном Кейном.

Свадебная церемония состоялась в августе в штате Массачусетс, гостей пригласили немного – только 30 самых близких людей. Праздновали в ресторане Dockside Restaurant and Brunelle's Marina с выходом к самой длинной реке Новой Англии – Коннектикут. Заведение является типичным американским рестораном с весьма умеренными для этой странами ценам – например, лобстер с пастой там стоит 20 долларов за порцию, тушеные морепродукты – 27. Мать невесты лично приветствовала молодоженов.

Елена Бондаренко является довольно частым гостем на пропагандистских российских телеканалах. Во время Революции Достоинства она обвиняла майдановцев в нарушении закона, а нардеп Леся Оробец рассказывала об услышанных от Бондаренко угрозах в адрес пострадавших от незаконной агрессии силовиков украинцев. Регионалка неоднократно пренебрежительно высказывалась о США и даже столкнулась с перспективой отмены визы на въезд в эту страну.